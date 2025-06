Relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis será venerada no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Curitiba. (Divulgação)

Uma relíquia do jovem beato Carlo Acutis irá ser entronizada em Curitiba. A chegada da relíquia de primeiro grau (um fragmento corporal) chega nesta terça, 1º de julho, ao Santuário Santa Rita de Cássia, de Curitiba.

A entronização da relíquia será durante a celebração da Santa Missa, no Santuário Santa Rita de Cássia [Rua Padre Dehon, 728, Hauer, em Curitiba] às 19h. A missa será presidida pelo Padre Fábio Vieira, da diocese de Corumbá (MS), Diretor do Apostolado Carlo Acutis no Brasil e um dos principais divulgadores do apostolado do beato em todo o mundo.

Por que Carlo Acutis atrai jovens?

Acutis – que tem grande identificação com o público jovem católico – foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer um milagre atribuído a ele verificado no Brasil, em Campo Grande (MS). Sua canonização está prevista para o próximo dia 07 de setembro, em Roma (Itália).

A relíquia de primeiro grau (com um fragmento corporal do jovem Carlo Acutis) vem diretamente da Associação Carlo Acutis, de Assis, na Itália, pelas mãos do Padre Fábio. A Associação tem como figura principal de divulgação, Dona Antonia Salzano, a mãe do futuro santo.

O Santuário Santa Rita de Cássia, de Curitiba, será a primeira paróquia no Paraná a receber uma relíquia de primeiro grau de Carlo, que ficará exposta para veneração dos devotos conforme orienta o Concílio de Trento. Com isso, o Santuário Santa Rita de Cássia abre espaço para que os devotos de Carlo Acutis possam venerá-lo, incluindo em sua programação uma missa devocional mensal. Essa missa ocorrerá toda segunda sexta-feira do mês.

Missão jovem

O Padre Fábio Vieira, divulgador do apostolado do beato em todo o mundo, vem a Curitiba a convite do Santuário. Além de trazer a relíquia e presidir a cerimônia de entronização da mesma no Santuário, a paróquia organizou outros três momentos especiais no município. No dia 02 de julho (quarta-feira), haverá uma visita aos jovens estudantes da ESIC Internacional – Faculdade, Colégio e Pós-Graduação em Curitiba – instituição que integra a obra Dehoniana da qual o Santuário faz parte. Outro momento marcante será uma visita ao Hospital Erastinho a fim de abençoar as crianças em tratamento. À noite, o grupo de jovens do Santuário Santa Rita de Cássia participa de uma roda de conversa na igreja.

Vida e fé de Carlo Acutis

O beato Carlo Acutis é considerado “ciberevangelista” e “padroeiro da internet”. Como explica o portal Vatican News, site de notícias do Vaticano, Acutis é associado à internet porque “usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto”.

O jovem que nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres (Inglaterra), manifestou a fragilidade da saúde em 2006. Após o diagnóstico, passou por uma leucemia fulminante, entregando a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu em Monza (Itália) – aos 15 anos – no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020.

Vivência ao lado de Carlo Acutis

Padre Fábio Vieira é diretor espiritual do Apostolado Carlo Acutis no Brasil e Pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no município de Ladário (MS). Teve a possibilidade de viver um período com a família de Carlo Acutis na cidade de Assis, na Itália, foi um dos responsáveis pelo processo de beatificação do jovem e participou das audiências na Congregação pelas Causas dos Santos. Lá escreveu a obra “Foi Carlo”, publicada pela editora Quadrante, lançado em 2021, no qual narra a experiência de ter vivido com a família.

De acordo com o Pároco-reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, Nilson Helmann SCJ, “o milagre para a canonização do beato já foi aprovado pelo Vaticano e o mesmo será proclamado santo agora, durante o jubileu da Igreja”. E continua: “Ter as relíquias do anjo da juventude em nossa paróquia santuário é uma grande benção; sua vida nos recorda que viver o evangelho nos transforma e transforma o mundo”, destaca o sacerdote.

Serviço:

O quê: Santa Missa com entronização da relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis

Quando: Terça-feira (01/07), às 19h

Onde: Santuário Santa Rita de Cássia [Rua Padre Dehon, 728, Hauer, Curitiba]