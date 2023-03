Imagem FreePik

Os paranaenses possuem o sexto maior rendimento domiciliar per capita de todo o Brasil. É o que revela levantamento divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual aponta que em 2022 o rendimento médio estadual nominal foi de R$ 1.846, valor 19,8% superior ao registrado um ano antes (R$ 1.541). Isso significa, ainda, que os paranaenses recebem 13,6% acima da média nacional, uma vez que o rendimento domiciliar per capita do país ficou em R$ 1.625 no ano passado.



O rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.



A maior renda per capita do país segue sendo a de moradores do Distrito Federal, que acumulam R$ 2.913 mensais. Na sequência aparecem os estados de São Paulo (R$ 2.148), Rio Grande do Sul (R$ 2.087), Santa Catarina (R$ 2.018) e Rio de Janeiro (R$ 1.971). O Paraná aparece na sequência, sendo, portanto, a sexta unidade da federação com maior rendimento médio nominal, mas apresentando o pior resultado da região Sul do Brasil.



Na outra ponta, os estados com menores rendas por cabeça são o Maranhão (R$ 814), o Alagoas (R$ 935), o Amazonas (R$ 965), Pernambuco e Bahia (ambos com R$ 1.010).



No caso paranaense, além do resultado acima da média nacional, o levantamento de 2022 mostra ainda que o rendimento nominal já superou o que era registrado antes da pandemia. Em 2019, por exemplo, o rendimento domiciliar per capita do Paraná foi de R$ 1.621, valor que sofreu uma queda de 7% no ano seguinte, recuando para R$ 1.508. Em 2021 houve um esboço de recuperação (com o valor subindo para R$ 1.541), situação que se confirmou no ano passado, quando o rendimento per capita noe stado alcançou a marca de R$ 1.846, com alta de 19,8% em relação ao ano anterior – uma alta mais expressiva que os 18,8% de crescimento do rendimento médio nacional nominal.



Os dados divulgados pelo IBGE fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada pelo IBGE desde janeiro de 2012, que acompanha as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.



A divulgação dos dados sobre o rendimento per capita, por sua vez, atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e, em consequência, aos compromissos assumidos quanto à definição dos valores a serem repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita.

OS NÚMEROS DA RENDA PER CAPITA DA POPULAÇÃO



Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente – 2022

Brasil: R$ 1.625

Distrito Federal: R$ 2.913

São Paulo: R$ 2.148

Rio Grande do Sul: R$ 2.087

Santa Catarina: R$ 2.018

Rio de Janeiro: R$ 1.971

Paraná: R$ 1.846



Evolução do rendimento per capita no Paraná

2022: R$ 1.846

2021: R$ 1.541

2020: R$ 1.508

2019: R$ 1.620

2018: R$ 1.607