Franklin de Freitas

As temperaturas sofrem uma mudança a partir de hoje em Curitiba. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de as marcas máximas fiquem abaixo ou na casa dos 20ºC. A manhã deve vir com 15ºC, isso apesar de ser verão.



Os próximos dias seguem nesta mesma tendência, com madrugadas e manhãs um pouco frias e as tardes amenas. Podem ocorrer chuviscos hoje, mas amanhã o sol aparece e predomina até o sábado.

No domingo, a previsão é da chegada de uma nova frente que pode provocar chuvas na Capital. Na semana que vem as temperaturas sobem gradualmente na região.