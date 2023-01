Valquir Aureliano

A restrição de circulação de veículos pesados na BR-277, região da Serra do Mar, terminará no fim da manhã deste segunda-feira, 30 de janeiro. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

O Governo do Estado não informou se adotará novas restrições em fevereiro. Em janeiro, em função do tráfego oriundo da temporada de férias frente a quedas de barreiras que obrigaram a interdição de uma das pistas na altura do km 42, em Morretes, havia a restrição do trânsito de caminhões nos finais de semana.

A medida tinha como meta tentar aliviar o trânsito, que rotineiramente tem registrado filas por conta de obras em locais atingidos pelo desmoronamento de pedras e terras há três meses.

Neste domingo, a restrição para caminhões começou às 14h e segue até a 0h no sentido Curitiba. Na segunda, o bloqueio para veículos pesados será retomado às 6h e finalizado às 12h.