(PRF-PR)

As restrições para a passagem de caminhões na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao Litoral do Estado, começaram nesta tarde de sexta-feira, 23 de dezembro. O bloqueio ocorre no sentido de maior movimento, que é às praias. Estão proibidos de passar carretas, cegonhas, bitrens, entre outros.

O bloqueio começa na antiga praça de pedágio, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Nesta sexta, o bloqueio vai até a meia-noite. No sábado, a restrição está prevista para acontecer das 6h da manhã à meia-noite.

A medida, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), é porque a descida na Serra do Mar é lenta. Nos dias 25 e 26 de dezembro, a restrição vai acontecer no sentido Curitiba. No domingo (25), do meio-dia à meia-noite. Na segunda-feira (26), das 6 da manhã ao meio-dia.

BR-376

Na BR-376, a restrição vai acontecer nos dois sentidos da rodovia e começou às 14 horas.

O bloqueio será feito na praça de pedágio de Garuva (SC) e no Posto da PRF, no Alto da Serra, no km 662, em Tijucas do Sul:

Dia 23/12 (sexta-feira): Das 14h à meia-noite;

Dia 24/12 (sábado): Das 6h à 18h;

Dia 25/12 (domingo): Das 14h à meia-noite;

Dia 26/12 (segunda): Das 6h ao meio-dia.

De acordo com a Arteris, por volta do meio-dia a fila na região era de 15 quilômetros no sentido Curitiba. No sentido Santa Catarina, o fluxo era normal.