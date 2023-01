Franklin Freitas

Motoristas de caminhões precisam ficar atentos. Hoje começam as restrições para circulação de caminhões na BR-277, na Serra do Mar. Visando reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança aos usuários da BR-277 na Serra do Mar, haverá restrição do tráfego de veículos pesados na rodovia nos próximos finais de semana do mês de janeiro.



Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos. Hoje a restrição vai das 14 à 0 hora, no sentido Litoral. No domingo, das 14 à 0 hora no sentido Curitiba e na segunda, das 6 às 12 horas, no sentido Curitiba.