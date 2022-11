O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) publicou no Diário Oficial e no Portal Compras Paraná o resultado da classificação final da licitação para obras em 238,25 quilômetros de rodovias estaduais da região Noroeste, entre Maringá e a divisa com São Paulo. A obra vai beneficiar mais de 168 mil habitantes da região, com impacto direto em 17 municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Cruzeiro do Sul, Iguaraçu, Itaguajé, Lobato, Mandaguaçu, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Paranacity, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio e Uniflor.

Pelo valor de R$ 36,3 milhões, a empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo venceu a licitação com proposta mais vantajosa para administração pública, após de ter toda sua documentação aprovada e habilitada pelo DER-PR. Antes da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, as concorrentes têm um prazo de cinco dias úteis para envio dos recursos de contestação.

A licitação integra o Lote C da Superintendência Regional Noroeste do DER-PR, dentro do programa de conservação de pavimentos Proconserva. O edital prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução é de 365 dias, a contar a partir da emissão da ordem de serviço.

PROCONSERVA – Já foram contratados três lotes do programa de conservação no Noroeste do Estado. Os lotes A e B, de rodovias estaduais nos arredores de Paranavaí, contemplam 592 quilômetros, com um investimento de R$ 36,2 milhões, do Governo do Paraná. Já o chamado lote único, que foi a primeira iniciativa dentro do programa, atende 307 quilômetros de rodovias entre Tapira e Cianorte, com um contrato de R$ 53,2 milhões.

LOTE C – NOROESTE

Extensão: 238,25 km

Rodovias: PR-218, PR-317, PR-340, PR-454, PR-458, PR-461, PR-463, PR-542 e PR-935

Municípios: Ângulo, Astorga, Atalaia, Colorado, Cruzeiro do Sul, Iguaraçu, Itaguajé, Lobato, Mandaguaçu, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Paranacity, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio e Uniflor.