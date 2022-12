Rodoviária de Curitiba começa ficar mais movimentada nesta semana: entre o Natal e Ano Novo, mais de 540 mil devem passar pelo terminal (Franklin de Freitas)

A melhora do quadro sanitário após quase três anos de pandemia fez com que muita gente voltasse a botar o pé na estrada e, com isso, a Rodoviária de Curitiba voltou a ter dias mais agitados. Prova disso é que o número de passageiros embarcando ou desembarcando no terminal rodoviário teve alta de 54% neste ano em relação ao ano passado, revelam dados da Urbs, responsável por administrar o local. Outro motivo é o preço mais em conta de uma viagem de ônibus.



Segundo um levantamento da empresa, entre janeiro e novembro deste ano foi registrada a movimentação de aproximadamente 4,14 milhões de passageiros no terminal Rodoviário de Curitiba, com os meses de janeiro (491 mil passageiros) e julho (450 mil) registrando os maiores movimentos ao longo do ano.



No mesmo período do ano passado o número de passageiros que havia realizado embarques e desembarques no terminal tinha sido de 2,69 milhões, com os meses de outubro (343 mil) e novembro (350 mil) registrando os maiores movimentos antes do último mês do ano (que tradicionalmente é o mais movimentado no terminal rodoviário, como veremos a seguir).



Alguns fatores ajudam a explicar essa situação. E entre eles está o preço das passagens de ônibus, que tiveram uma alta bem menor do que os bilhetes aéreos. De acordo com o IPCA, enquanto as passagens de avião encareceram 35,7%, o custo do transporte rodoviário até subiu, mas muito menos: 13,2%.



Sem falar no preço da gasolina, que nos primeiros meses do ano passou de R$ 7 no Estado, e só veio a ter queda mais acentuada a partir do segundo semestre.



A alta na movimentação na rodoviária de Curitiba, inclusive, segue uma tendência nacional. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres (Abrati), as empresas já sentiram o aumento da demanda e a alta em 2022 chega a 60%.



Um levantamento feito recentemente pela plataforma ClickBus, de venda de passagens do segmento no país, reforça ainda essa tendência. No Brasil, de janeiro a setembro deste ano foram vendidas 83% a mais de passagens do que o mesmo período de 2020.



Apenas no mês de setembro, foram realizadas 30% a mais de vendas, na comparação com o mesmo período de 2021, sendo que mais de 70% das compras na plataforma da ClickBus foram realizadas por novos usuários. Também se observou um aumento nas buscas por esse tipo de transporte no mesmo período, registrando um crescimento de 275% na média diária de buscas no site comparado a 2021



Segundo a plataforma, justamente a competitividade dos preços e a modernização da infraestrutura dos ônibus são fatores que podem estar impactando na expansão do transporte rodoviário de passageiros.



Mais de 800 mil pessoas chegando ou saindo de Curitiba neste mês

Tradicionalmente, o mês de dezembro, por ser um período de festividades e férias escolares, é aquele que registra o maior movimento na Grande Curitiba, tanto nos terminais rodoviários como nos aeroportos. E para este ano, a expectativa é de um movimento consideravelmente maior do que aquele visto recentemente.



No caso da rodoviária de Curitiba, por exemplo, em dezembro do ano passado quase 516 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram no terminal, no mês mais movimentado daquele ano. Para 2022, no entanto, a estimativa de movimento para dezembro é de 540 mil passageiros, o que aponta para uma alta de 5% em relação a 2021.



Já a CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023, quando cerca de 359 mil pessoas devem circular pelo aeroporto. A estimativa é de que, entre pousos e decolagens, o aeroporto opere mais de 3 mil voos.

O pico de maior movimentação está previsto para acontecer no dia 16 de dezembro, quando cerca de 18 mil pessoas devem passar pelo aeroporto, um aumento de 21% na movimentação média diária.



Apesar dos preços, viagens aéreas registram aumento

Mesmo com o preço dos bilhetes aéreos tendo registrado uma forte alta em 2022, o Aeroporto Afonso Pena (também conhecido como Aeroporto Internacional de Curitiba) registrou uma importante alta na movimentação de passageiros e aeronaves em 2022.



No ano passado, entre janeiro e outubro, a Infraero havia registrado que 2.297.011 passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal aeroportuário, com 25.939 aeronaves pousando ou decolando da Grande Curitiba.



Já neste ano, mesmo num espaço de tempo mais curto (a CCR Aeroportos disponibilizou em seu site apenas as informações sobre os meses de março e outubro deste ano), mais passageiros já passaram pelo aeroporto internacional (2.990.348), bem como mais aeronaves pousaram ou decolaram no local (34.963).



De acordo com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso da máscara de proteção é obrigatório em espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves. As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.