Framklin de Freitas

No fim da tarde de ontem o movimento nas estradas que ligam Curitiba às praias do Paraná e a Santa Catarina começou a aumentar. Na BR-277/PR, onde segue interdição parcial no km 42, em Morretes, por conta de deslizamento, o congestionamento era de 10 km por volta das 19 horas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF). No sentido Litoral, não havia filas. A PRF ainda não apontava congestionamento na BR-376, onde há interdição parcial no km 668, por volta das 18h20. Porém, motoristas informaram à reportagem do Bem Paraná que havia sim fila perto do local do deslizamento. Valem até hoje ao meio dia as restrições de tráfego para caminhões e veículos de carga articulados nas duas rodovias. Essa medida garantiu a trafegabilidade nas duas estradas. Também foram registrados pontos de lentidão na BR-277, no trecho que liga o interior do Estado à capital no fim da tarde de ontem. A expectativa é que o movimento de retorno do Réveillon continue ainda hoje pelo menos até a hora do almoço.