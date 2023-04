Ilustração: IPPUC

Começam em maio as obras da Prefeitura que vão requalificar dez quadras do entorno do Mercado Municipal, no Centro, para priorizar pedestres e deslocamentos não motorizados e valorizar o comércio da região. A autorização para a empresa vencedora da licitação começar os serviços foi assinada nesta quarta-feira (26/4) pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel, em evento na Praça Shigue, no interior do Mercado.

As intervenções fazem parte do projeto Caminhar Melhor, de implantação de novas calçadas e estrutura cicloviária, e do Programa Rosto da Cidade, de recuperação e revitalização da região central.

O projeto inclui novas calçadas, correção geométrica, drenagem, recuperação do asfalto, ciclovia, iluminação, sinalização semafórica e paisagismo. Os investimentos serão de R$ 9,7 milhões.

As obras serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Os trabalhos terão início em 8 de maio e têm previsão de serem concluídas em oito meses. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

O objetivo da intervenção, destacou Eduardo Pimentel aos permissionários do Mercado Municipal, é promover a valorização do espaço público, com a melhoria da paisagem urbana, da segurança nos deslocamentos e com a criação de novas conexões cicloviárias.

“Temos um trabalho amplo pela cidade para fortalecer a inclusão a partir da acessibilidade com calçadas amplas e seguras, que estimulam os deslocamentos das pessoas caminhando pelos bairros, mas também para fortalecer o comércio”, disse Eduardo Pimentel.

Etapas da obra

As melhorias no entorno do Mercado Municipal abrangem uma área que forma um polígono, compreendido entre as ruas Mariano Torres, Ubaldino do Amaral, Visconde de Guarapuava e Affonso Camargo, tendo ao Centro a Avenida Sete de Setembro.

“A Sete de Setembro, no trecho desde a Praça Baden Powell até a trincheira sob a Rua Ubaldino do Amaral, será o eixo dessa transformação”, explicou Rodrigo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas. De acordo com Rodrigues, as obras serão executadas em etapas, começando pela Sete de Setembro, no trecho entre Ubaldino do Amaral e General Carneiro.

Serão feitas calçadas com faixa acessível em concreto, nova arborização, áreas de convivência e nova iluminação para pedestres, além da organização de placas e postes na área de serviços das calçadas. Uma ciclofaixa no eixo da Sete de Setembro será integrada às estruturas cicloviárias da via lenta da canaleta do Expresso e da Mariano Torres, seguindo até o eixo do Parque Ambiental.

Boulevard

A General Carneiro, transversal à Sete de Setembro, será transformada em boulevard e eixo de animação com áreas de estar, nova arborização e iluminação para pedestres, decks de convivência junto ao Mercado Municipal e faixa acessível, com 3 metros de largura, em concreto.

Onde a Sete de Setembro encontra a General Carneiro será feita a adequação geométrica das esquinas, com as ruas e o cruzamento no mesmo nível das calçadas. No conjunto de vias, será implantada rede lógica e infraestrutura para futura instalação de pontos de abastecimento de veículos elétricos.

Nas demais vias do entorno as guias rebaixadas serão padronizadas, as calçadas ampliadas e com faixa acessível com 1,5 metro de largura em concreto, alinhamento predial com acabamento em petit-pavê preto e o pavimento das faixas de serviços com reaproveitamento das lousinhas utilizadas no calçamento atual.

Valorização do espaço

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, destacou a importância da revitalização para a cidade. “Projeto importante que melhora a acessibilidade e urbanização de toda uma região que começa pelo Mercado Municipal, além de valorizar o espaço público”, disse Gusi.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado (Asceme), Cleverson Chilipak, falou sobre a importância da requalificação de uma região que tem o Mercado Municipal como referência.

“Esse Mercado é histórico, são 63 anos de trajetória, mais de 200 famílias que aqui defendem seu ganha-pão e o nome de Curitiba, pois este é um ponto turístico, de encontro de moradores e de preservação da memória gustativa da cidade”, disse Chilipak.

Presenças

Participaram do evento a administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion; o engenheiro da Smop responsável pela fiscalização da obra, Mário Padovani; o diretor do Departamento de Pavimentação da Smop, Lívio Petterle; o arquiteto do Ippuc Mauro Magnabosco; o diretor do Departamento de Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional, Felipe Thiago de Jesus; e os vereadores Serginho do Posto, Marcelo Fachinello, Osias Moraes, Mauro Bobato, Leonidas Dias, Tico Kuzma, Oscalino do Posto, João das Cinco Irmãos e Márcio Barros.