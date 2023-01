Reprodução

Com a chuvarada entre a tarde e a noite de terça (3), o Rio Nhundiaquara, em Morretes, no Litoral do Paraná, transbordou em diversos pontos. De acordo com boletim da Defesa Civil, seis turistas que estavam em uma pousada perto do rio ficaram ilhados e tiveram que ser resgatados. Eles passam bem e estão e foram abrigados pela prefeitura. O número de desalojados e desabrigadas ainda está sendo levantado.

Segundo a Prefeitura de Morretes, os alagamentos aconteceram por causa do fenômeno da cabeça d’água e o aumento rápido e repentino do nível dos rios na região de Porto de Cima com a enxurrada que desce da Serra do Mar. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) o Litoral registrou 124 milímetros de chuva nas ultimas 24 horas, o que representa uma quantidade alta acumulada.

A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros estão de prontidão e monitorando todos os rios.

Qualquer situação de emergência, faremos um comunicado imediatamente com as informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros. Para Emergência, disque 193 (Corpo de Bombeiros),