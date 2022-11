Franklin de Freitas

Show de drones, acendimento da árvore e estreia do circuito de carro do Parque Barigui. Roda-gigante e Vila Electrolux na Praça Santos Andrade. Balé O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco. Bola de Natal gigante e espetáculo musical na Praça Afonso Botelho. Patinação na Praça Oswaldo Cruz. A semana será intensa com as estreias do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais.

Na terça-feira (29/11), o Natal tem duas estreias Parque Barigui, às 19h, com o circuito de carro Caminho de Luz da Ligga, que teve agendamento prévio. A atração fica na programação até 23 de dezembro. Quem não conseguiu agendar o passeio de carro pode visitar a atração de ônibus.

O Caminho de Luz do Barigui, patrocinado pela Ligga, começa no portal de acesso pela BR-277 e segue por um circuito de 1,5km até a Avenida Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações podem ser acompanhadas de dentro do carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

Outra estreia da noite de terça-feira é o acendimento da Árvore de Natal ParqueShoppingBarigüi. Com 22 metros de altura, a maior da capital paranaense conta com 55 mil pontos de iluminação LED e está instalada dentro do lago do paque. A atração pode ser apreciada tanto por quem percorre o Caminho de Luz quanto pelos visitantes que passarem pelo Parque Barigui.

A beleza da árvore de 22 metros ganha força total durante a noite, quando a imagem proporcionada pela iluminação fica projetada na água do lago, proporcionando um cenário mágico para fotos.

O acendimento da árvore que estava marcado para acontecer na quarta-feira passada (23/11) junto com um show de drones luminosos foi adiado em razão da chuva naquele dia. O espetáculo de drones será remarcado para outra data.

Quebra-Nozes, decoração do Athletico e Carrossel no Tanguá

Na quarta-feira (30/11) estreiam dois grandes espetáculos. O primeiro é o balé O Quebra-Nozes, que neste ano contará com a participação da primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. O segundo é o musical Torque, que completa a inauguração da decoração do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho.

Emoldurado pela arquitetura art nouveau do Belvedere, O Quebra-Nozes será apresentado ao ar livre até dia 4 de dezembro, sempre às 20h.

Na Praça Afonso Botelho, no Água Verde, será inaugurada às 19h a decoração especial patrocinada pelo Club Athletico Paranaense, uma bola de Natal de 15 metros de altura por 15 de diâmetro, revestida com quase quatro mil metros de fita de luz LED no tom vermelho.

Logo após o acendimento da Bola de Natal Gigante, estreia na praça do Athletico o espetáculo musical Torque. A superprodução tem grandiosa cenografia e efeitos especiais com a participação de 60 personagens, entre bailarinos, atores e acrobatas. Torque será apresentado até 4 de dezembro, sempre às 20h30.

Roda-Gigante e Vila Electrolux na quinta-feira

Uma das mais disputadas atrações do Natal de Luz 2019 e que também ficou suspensa em razão da pandemia, a roda-gigante volta a brilhar na Vila de Natal Electrolux, a partir desta quinta-feira (1/12), às 19h30.

Nesta edição, a Vila Electrolux abraçará toda a praça, oferecendo ao público atrações como a Casa do Papai Noel e a Cozinha Electrolux, equipada para aulas-show com chefs renomados. Paradas com fanfarra natalina e pontos luminosos “instagramáveis” complementam a ambientação.

Com a Vila Electrolux funcionará a tradicional feirinha da Praça Santos Andrade, que nesta edição contará novidades em produtos de artesanato e de gastronomia.

Show de patinação na praça Oswaldo Cruz

Ainda na quinta-feira, às 20h, começa também série das três apresentações de patinação artística na quadra coberta da Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Curitiba.

O espetáculo apresentará coreografias campeãs de 2022 e números inéditos com temas natalinos. Fica em cartaz até dia 4 de dezembro.

O show tem participação dos atletas de competição da Associação dos Pais e Amigos dos Patinadores Artísticos de Curitiba e de alunos da Escola Curitibana de Patinação Artística.

Estreias da semana no Natal de Curitiba

Terça-feira (29/11)

19h – Caminho de Luz da Ligga, no Parque Barigui

18h30 – Início da Linha de Ônibus Especial de Natal, no Terminal Campina do Siqueira

19h – Acendimento da Árvore do Parque Barigui (entradas pela Av. Cândido Hartmann, S/N e BR 277)

Quarta-feira (30/11)

19h – Acendimento da decoração da bola de Natal do Clube Athletico Paranaense (Praça Afonso Botelho – Água Verde)

20h30 – Espetáculo Musical Torque (Praça Afonso Botelho – Água Verde)

20h – Balé O Quebra-Nozes com Ana Botafogo (Ruínas do São Francisco, Rua Jaime Reis, 215)

Quinta-feira (1º/12)

19h30 – Vila Electrolux com Roda-Gigante (Praça Santos Andrade – Centro)

20h – Show de Patinação Artística (Praça Oswaldo Cruz, Centro)