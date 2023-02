(Divulgação)

Prestes a celebrar quatro décadas de sua fundação, a Budel Transportes promove entre os dias 03 e 04 de fevereiro, a 12ª etapa do Rodeio de Caminhões, em parceria com a Raízen. O evento exclusivo aos colaboradores, que premia motoristas de caminhão que apresentarem as performances em provas teóricas e práticas voltadas à educação e à segurança no trânsito, preceitos que embasam a política de Zero Acidentes, será realizado no Pavilhão do Parque Barigui (Curitiba/PR), das 13h00 às 17h30, na sexta (03) e 08h00 às 16h00, no sábado (04).

As avaliações contemplarão uma parte teórica e uma prática, divididas entre os dois dias de evento.

Considerado o maior programa de reconhecimento em segurança rodoviária do Brasil, o Rodeio de Caminhões é destinado aos mais de 5 mil motoristas de empresas prestadoras de serviços que realizam as operações de transporte, no país. A edição sul, contará com aproximadamente cinco motoristas, colaboradores da Budel.

Os 50 motoristas melhores colocados nas etapas regionais, ganham uma viagem para um resort. Destes, os 12 primeiros se classificam para a etapa final, onde concorrerão a uma TV, um notebook e um celular, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A 12ª edição do Rodeio de Caminhões terá o patrocínio da Scania – Cotrasa, Iveco,- Florença, Randon, AGIS Corretora, Med Net Saúde Ocupacional, Trucks Control, Bridgestone Pneus e Michelin.

Parceria de sucesso

A Budel Transportes foi fundada em 1 de março de 1983, vislumbrando no segmento de terraplanagem oportunidade de negócio e crescimento futuro, foi o segmento que iniciou os negócios da empresa.

Anos depois, a empresa também passou a trabalhar com o transporte de produtos líquidos consolidou-se neste segmento, tornando-se referência em qualidade e segurança. Visando suprir as necessidades dos mesmos clientes, a empresa passou a operar junto às indústrias canavieiras, e padronizou-se, também nesta modalidade, com prestação de serviço de excelência.

Atualmente incorpora nas atividades o transporte de gases, madeiras e contêineres.

A empresa, preocupa-se, também, em promover ações sociais, entre elas, destaca-se um caminhão “especial”, adquirido excepcionalmente em comemoração ao Outubro Rosa. Além da cor comemorativa ao mês, o caminhão é conduzido por uma mulher.

Serviço:

12ª Edição do Rodeio de Caminhões

Data e horário: 03 e 04 de fevereiro, das 13h às 17h30 e das 08h às 16h, respectivamente

Local: Pavilhão do Parque Barigui