Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-090 está interditada devido a novo escorregamento de terra na altura do km 44+500, em trecho não pavimentado, após Bateias, distrito de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O talude de corte da rodovia voltou a ceder após as chuvas dos últimos dias, com terra, rochas e vegetação ocupando a pista. Devido ao grande volume de material, o DER/PR decidiu interditar a rodovia no trecho, para serviços de remoção e depois reconformação do talude danificado.

A Superintendência Regional Leste do DER/PR está mobilizando maquinário e pessoal para iniciar os serviços o mais breve possível. Devido às condições climáticas não favoráveis, os trabalhos serão feitos com grande cautela, garantindo a segurança dos envolvidos.

Nova informação será divulgada assim que for possível retomar o tráfego de veículos. Como rota alternativa, o DER/PR sugere a PR-151 e BR-376.

CHUVAS – O DER/PR já havia realizado serviços no mesmo local na semana passada, quando foi possível manter a rodovia parcialmente aberta, mas devido ao dano maior registrado nesta quarta-feira (15) optou pela interdição total.

Durante os períodos de chuvas o DER/PR recomenda aos usuários que evitem utilizar as rodovias de revestimento primário devido aos riscos de escorregamentos e baixa visibilidade, exceto em caso de extrema necessidades.