Reprodução/COI/DER-PR

O movimento nas rodovias do Paraná neste início de tarde de quinta-feira (02) seguem normais na maior parte dos trechos monitorados pelo Centro de Operações Integradas (COI) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Mas, no km 12 da PR-508, no Litoral do Paraná, uma obra de conservação na rodovia deixa o tráfego em uma faixa apenas, mas sem causar congestionamento.

Veja o movimento nos trechos paranaenses do Antigo Anel de Integração:

Nas rodovias do anel de integração, utilize o nosso 0800 400 0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais na pista, materiais na pista, etc.