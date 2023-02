Daniel Castellano / SMCS

A Rodoviária de Curitiba registrou uma alta expressiva na movimentação de passageiros em 2022. Entre janeiro e dezembro, mais de 4,6 milhões de pessoas passaram pelo terminal, o que representa um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Ainda assim, a movimentação segue distante do que havia sido registrado em 2019, último ano antes da pandemia do novo coronavírus. Mas a expectativa é que essa distãncia seja reduzida agora, em 2023.



Segundo dados levantados a pedido da reportagem, ao longo do ano passado foi registrado o movimento de 4.622.889 passageiros no terminal, enquanto em 2021 haviam passado 3.210.167 passageiros pela Rodoviária, entre embarques e desembarques. Segundo Elcio dos Anjos, administrador da Rodoviária de Curitiba, a flexibilização das restrições em relação à pandemia e a alta dos preços das passagens aéreas explicam esse movimento maior.

Só que apesar do crescimento em 2022, os números ainda estão distantes dos de 2019. Naquele ano, entre embarques e desembarques, foram 6.192.066 passageiros na Rodoviária, número 33,9% superior ao registrado no ano passado. Mas para 2023, a expectativa é que essa diferença diminua ainda mais.



“A nossa expectativa é que 2023 volte a registrar números próximos de 2019. Com muitos feriados, esse deve ser um ano de retomada mais forte”, afirma Elcio dos Anjos, destacando que a Rodoviária registrou, em janeiro de 2023, um aumento de 7% no movimento em relação ao mesmo período do ano passado, com 491 mil passageiros.