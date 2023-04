Franklin de Freitas

Por causa do feriado do Dia do Trabalhador (1/5), o movimento de passageiros na Rodoviária de Curitiba deve aumentar 40% em relação aos dias normais, a partir desta sexta-feira. A previsão é que 35 mil passageiros embarquem e desembarquem no terminal.

Entre os 20 mil embarques esperados, o movimento deverá ser maior na sexta-feira (28/4) à noite e no sábado (29/4) pela manhã. Outros 15 mil devem desembarcar no terminal no período.

O Interior do Paraná é o principal destino das viagens, com 40% de participação, seguido por Santa Catarina (20%), Litoral do Paraná (20%), São Paulo (14%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

Mesmo com vários feriados seguidos, o movimento na Rodoviária tem surpreendido, segundo Élcio dos Anjos, administrador do terminal. “No último feriado de Tiradentes, em 21 de abril, o movimento superou o esperado. Foram 34.695 embarques e desembarques, 12% acima do estimado”, diz.

Durante o feriado, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, e aumento no efetivo da Guarda Municipal.