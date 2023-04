Foto: João Frigerio

A Rodoviária de Curitiba viveu um dia de caos e fluxo intenso nesta quinta-feira (6), véspera do feriadão de Sexta-feira Santa (7) e domingo de Páscoa (9).

O fluxo de carros tentando entrar na rodoviária para embarque de passageiros provocou congestionamento no trânsito em todo o entorno da região. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) tentaram orientar o tráfego, mas mesmo assim houve engarrafamento.

As filas na Rodoviária não eram apenas de carros. Os ônibus de viagem também tiveram que aguardar em fila na entrada, por mais tempo que o previsto. Isso provocou atraso em algumas partidas de viagens que deixavam Curitiba com destino ao Litoral do Paraná, ao Interior e a outros estados.

No começo da semana, a Urbs previa 32,5 mil embarques e 20 mil desembarques na Rodoviária para o feriadão da Páscoa, um movimento 5% superior ao registrado no mesmo feriado do ano passado. De quarta-feira (5) a sexta-feira (7), a previsão é que 1.050 ônibus fossem deixar Curitiba.

O Interior do Paraná é o principal destino dos passageiros, com 40% dos embarques. Santa Catarina vem em segundo lugar, com 20%, Litoral do Paraná em terceiro, com 18%. São Paulo é destino de 15% dos passageiros e o Rio Grande do Sul, 4%.