(José Fernando Ogura/AEN)

As rodovias BR-277 e BR-376 tem boa condição de tráfego neste domingo, com trânsito normal e sem filas, informa a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF). O fluxo segue sem interrupção entre o Litoral paranaense e Curitiba, e também entre a capital e Santa Catarina.

Veja abaixo as informações da PRF sobre esses e outros trechos:

Condição de tráfego na BR 277/PR,

km 42:

Sentido Paranaguá- sem filas.

Sentido Curitiba – sem filas.

km 33:

Sentido Paranguá – sem filas.

Sentido Curitiba – sem filas.

Condição de tráfego na BR 376/PR, km 668:

Sentido SC – trânsito normal e sem fila

Sentido Curitiba – trânsito normal e sem fila.

