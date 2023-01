BR 376 COM ALERTA DE PISTA SIMPLES

As BRs que ligam o Paraná ao litoral de Santa Catarina e Curitiba ao litoral do Paraná seguem com filas nesta manhã de quinta-feira (5). De acordo com informações divulgadas pelas concessionárias, por volta das 7h já havia congestionamento e fila de carros nelas.

Na BR-376, sentido Curitiba, a fila era de seis quilômetros do km 674 ao 668. Já no sentido Santa Catarina, a fila também de seis quilômetros era registrada do km 662 ao km 668.

Na BR-277 há interdição parcial no km 42, em Morretes, no trecho onde ocorrem deslizamentos desde outubro. No sentido litoral, não havia fila. Enquanto no sentido Curitiba o congestionamento era de cinco quilômetros às 7h, do km 38 ao km 42.

Estrada da Graciosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) interditou por tempo indeterminado a Estrada da Graciosa nesta quarta-feira (4), após um novo deslizamento de terra ocorrido na noite desta terça-feira, 3.

A previsão inicial era que a rodovia fosse liberada nesta quarta-feira, mas diante da previsão de mais chuvas, equipes técnicas do órgão afirmam ser necessária uma nova inspeção no trecho,

A rodovia está totalmente bloqueada entre o km 6 e km 16.