Reprodução/PRF

As rodovias de acesso às praias do Paraná e Santa Catarina seguem registrando filas nesta manhã de quarta-feira, 28 de dezembro. Na BR-376 e na BR-277, os motoristas enfrentam lentidão por causas dos deslizamentos de terra e barreiras ocorridos nos meses de outubro e novembro.

Na BR-376, de acordo com os dados da Concessionária Arteris Litoral Sul, a fila estava com 17 quilômetros às 9h30, do km 651 ao 668, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.

Já no sentido Curitiba, a fila era de 4 quilômetros, do 672 ao 668. Ainda conforme a concessionária há garoa em pontos alternados da estrada. Na terça (27), a mesma região registrou 30 km de congestionamento.

Já na BR-277, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às 8h30 a fila era de 21 quilômetros, sentido Paranaguá. O motoristas estaria levando 2h30 a mais para chegar ao destino, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No sentido Curitiba havia apenas lentidão.

Confira, abaixo, as atualizações mais recentes das rodovias segundo a PRF.