Franklin de Freitas

O movimento nas rodovias do Paraná é grande nesta manhã de segunda-feira, 2 de janeiro. No entanto, não há registros de filas ou lentidão de acordo com as informações das concessionárias que administram os trechos das estradas entre a Curitiba e o interior e as praias.

Para quem vai pegar as estradas nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda atenção e paciência e lembra que as restrições para caminhões nas BR-277 e BR-376 terminam ao meio-dia desta segunda-feira.

A restrição foi definida para aliviar o trânsito nas rodovias durante as festividades de fim de ano. A medida foi adotada após os recentes deslizamentos de terra registrados na BR-376 e BR-277.

A PRF criou medidas de proibição para carretas, cegonhas, bitrens, entre outros veículos pesados, em determinados momentos do dia.

