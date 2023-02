(Foto: Arquivo Bem Paraná)

Rompimento de rede de distribuição de água ou queda de energia em estações de captação afetam abastecimento de água em cidades do Paraná neste sábado (4 de fevereiro), informa a Sanepar. São registrados problemas em Bela Vista do Paraíso, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Rolândia. Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Em Bela Vista do Paraíso houve rompimento da adutora de água na noite desta sexta-feira (3). Pode haver desabastecimento ou oscilação de pressão na rede em grande parte da cidade (exceção: bairros Santa Terezinha, Santa Margarida, parte alta da cidade e nas proximidades da Sanepar). Equipes trabalham de forma ininterrupta no conserto. O abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, ao longo deste sábado (4).

Em Foz do Iguaçu, houve queda de energia na captação da estação de tratamento de água Tamanduá e, por isso, pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos bairros: Loteamento Dona Amanda, Shopping Catuaí Palladium e região, Aeroporto, Imóvel Cataratas Gleba I e II, Remanso Grande, Parque Nacional do Iguaçu e Vila dos Portugueses. A Copel foi acionada para fazer o restabelecimento da energia. O abastecimento deve ser retomado após o retorno da energia e normalizar de forma gradativa até o período da noite.

Em Pato Branco o problema foi rompimento de rede no sistema de distribuição, também sexta-feira (3). Pode haver desabastecimento ou oscilação de pressão na rede no distrito de Nova Espero e no Parque Industrial. Equipes trabalham de forma ininterrupta no conserto. O abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até o fim da tarde deste sábado (4).

Em Rolândia, houve queda de energia no sistema neste sábado (4). Pode haver desabastecimento ou oscilação de pressão na rede em toda a região central, região do San Fernando, Parque Industrial, Zona Norte, região do Vale Verde, região do Jd. Novo Horizonte e pontos mais altos e distantes. A Copel foi acionada para fazer o restabelecimento da energia. O abastecimento deve ser retomado após o retorno da energia e normalizar de forma gradativa até a madrugada de domingo (5).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.