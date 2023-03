Reprodução/Sanepar

A Sanepar informa que foi registrado outro rompimento na adutora do Rio Imbituvão, em Irati, durante a madrugada desta quinta-feira (02). As equipes já executaram o conserto e o sistema está operando normalmente. No entanto, os níveis dos reservatórios amanheceram baixos, o que pode afetar o abastecimento em diversas regiões da cidade. A previsão é que o fornecimento seja normalizado na manhã de sexta-feira (03) e de forma gradativa.

Confira os bairros afetados: Nhapindazal, Fragatas, Tucholka, Alto da Glória I e II, Choma I e II, Ouro Verde, Pabis, Village Solaris, Jardim Califórnia, São Francisco, Alto do São Francisco, Parte Alta do Centro, Loteamento Pechibilski, Detran, Vila Flor, Vila Matilde, Cartoom I e II, Vila São João, Joaquim Zarpelon, Santa Mônica, Riozinho, Conjunto Molinari, Engenheiro Gutierrez, Vila Raquel, Distrito Industrial, Pró-Morar I e II, Novo Irati, Jardim Aeroporto, Jardim Virginea, Fósforo, Pinheiros, João Paulo II, Orquídeas, Cruzeiro do Sul, Conjunto São Miguel, Fernando Gomes, Lagoa, Stroparo, Jardim Kennedy, Vila Setnarski e imediações.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere uma capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.