Colaboração

A Arteris Litoral Sul reforça o pedido aos motoristas para que não se desloquem para as rodovias BR-376/PR e BR-101/SC entre os municípios de Garuva-SC, Guaratuba-PR, Tijucas do Sul-PR e Guaratuba. Essa rota está intransitável, depois que o deslizamento de encosta obstruiu completamente essa ligação rodoviária, na altura do km 668,7, ontem, segunda-feira (29), por volta das 19h15.

Orientação para o trânsito:

Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais-PR, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. Não há previsão de liberação.

A recomendação da concessionária é para que os condutores antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças). Opções de retorno:

BR-376/PR – interdição no km 635 sul: opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633 BR-376/PR – Interdição no km 662 sul: opções de retorno no km 644, 648 e 654. BR-376/PR – Interdição no km 669 sul: opções de retorno no km 663. BR-101/SC – Interdição no km 1 norte: opções de retorno no km 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

A rota alternativa indicada neste momento para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116 (link).

Situação da emergência no local

O deslizamento de terra – registrado por volta das 19h15 de segunda-feira (28) – no km 668,7 da BR-376/PR atingiu veículos que transitavam pelo local. A concessionária atua prestando suporte a todos os órgãos de emergência , incluindo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Neste momento, as equipes seguem com o trabalho de emergência na área do deslizamento – sob coordenação do corpo de bombeiros.

A Arteris Litoral Sul prossegue com atualizações sobre a ocorrência via site https://www.arteris.com.br/rodovias/litoral-sul/. Informações sobre trânsito seguem atualizadas via fone 0800-725-1771 (fone também para situações de emergência) e perfil no twitter @Arteris_ALS.