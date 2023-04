Valquir Aureliano

As temperaturas caíram um pouco e o sol voltou a aparecer, nesta quarta-feira (19). Neste misto de outono/verão, Curitiba teve um início de tarde com “carnaval fora de época”. Um espetáculo que misturou os ritmos tocados no Carnaval foi encenado na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, no início da tarde.



De graça, a atração do projeto Quarta na Matriz era indicada para todas as idades e é beneficiada pelo Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, mantido pela Fundação Cultural e da Prefeitura.

Durante 45 minutos, atores do grupo Baquetá ofereceram ao público uma mescla de cenas musicais, de dança e teatro com ritmos carnavalescos tocados nas diferentes regiões do Brasil.