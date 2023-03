Franklin de Freitas

A partir de hoje, a Rua João Negrão, na região central de Curitiba, terá faixa exclusiva para o transporte coletivo. A mudança será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran). Agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Implantada ao lado direito da via, a faixa exclusiva terá cerca de 1,4 km de extensão, entre as ruas André de Barros, que já conta com faixa exclusiva, e Almirante Gonçalves. A medida vai beneficiar 65.872 passageiros atendidos em 29 linhas que seguem no sentido bairro, sendo 18 delas linhas urbanas e 11 metropolitanas. A redução de tempo de deslocamento no trecho da faixa exclusiva, de 1,4 km, deve chegar a de 50%, segundo as projeções da Urbanização de Curitiba (Urbs). Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão por 15 dias a orientação aos motoristas que trafegam pela via. Nesse período de adaptação, os condutores que circularem pela faixa serão orientados, mas não multados. Na sequência, veículos que não forem ônibus e insistirem em trafegar pela faixa exclusiva poderão ser autuados pela fiscalização de trânsito. Taxistas também podem circular pela faixa, desde que estejam transportando passageiros.