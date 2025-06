Rua do Portão terá alteração de sentido a partir da próxima segunda-feira. Foto: Daniel Castellano/SMCS

A Rua Álvaro Vardânega, no bairro Portão, em Curitiba, passa a ter sentido único de circulação da Rua Padre Leonardo Nunes para a Rua Francisco Klemtz. A alteração passa a valer a partir das 11 horas desta segunda, 30 de junho.

Leia mais:

A mudança no sentido de circulação da rua, feita pela Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), visa organizar a circulação de veículos no local e aumentar a segurança dos pedestres.

Agentes sinalizarão mudança de sentido em rua

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva, a mudança poderá ser adiada.

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego.

Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela SMDT e nas solicitações recebidas pela Central 156 de atendimento ao cidadão, programa Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

Obras de mobilidade também irão alterar o trânsito da Linha Verde, sentido Pinheirinho. A construção de um viaduto com três pistas de deixar ruas bloqueadas por cerca de 60 dias. Os bloqueios começarão também a partir desta segunda, 30 de junho.