(Sanepar/Divulgação)

A próxima etapa do Circuito de Corridas Sanepar será neste domingo (5), em Morretes, a cerca de 70 quilômetros de Curitiba. As inscrições custam R$ 39,90 e os primeiros mil inscritos ganham um kit composto por camiseta, boné, sacochila, número de peito, chip de cronometragem eletrônica e medalha.

A largada será na Praça Rocha Pombo, 10, no Centro de Morretes. As provas dos 5 km e 10 km serão às 7h e a caminha e a prova kids começam a partir das 8h30.

O Circuito de Corridas Sanepar faz parte das comemorações dos 60 anos da Companhia e integra as atividades da temporada de verão promovidas pelo Governo do Estado.

Além da programação da corrida, os visitantes podem aproveitar o fim de semana para desfrutar dos atrativos turísticos de Morretes e do roteiro gastronômico. O Rio Nhundiaquara compõe o cenário formado por várias pontes, casarões históricos e uma bela vegetação. No rio, também há prática de boia-cross.

O Circuito de Corridas Sanepar já teve provas em Curitiba, Guaratuba e Matinhos. No domingo de Carnaval (19 de fevereiro), será realizada a etapa de Pontal do Paraná, encerrando o circuito no Litoral. Após a temporada de verão, as provas serão realizadas em todas as regiões do Paraná.