José Fernando Ogura/SMCS

Uma nova obra da Prefeitura de Curitiba está em andamento no bairro Vista Alegre para reduzir conflitos no trânsito e melhorar a acessibilidade dos pedestres. Equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham na correção do traçado da Rua Arthur Leinig, no cruzamento com a Rua Carlos Razera, na altura do Farol do Saber e Inovação Machado de Assis.

A implantação de um canteiro central na confluência das vias, a readequação do sistema de drenagem, novas calçadas acessíveis, paisagismo e sinalização vão organizar a circulação na região que dá acesso a instituições de ensino além de servir como ligação entre os bairros das regionais Centro e Santa Felicidade.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, novo canteiro funcionará como um redutor de velocidade ajudando a diminuir os conflitos viários.

“Assim como estamos fazendo em outros pontos da cidade, essa é uma intervenção para promover agilidade e segurança no trânsito neste cruzamento que atualmente é confuso e perigoso devido ao alto fluxo de veículos e pedestres”, disse Rodrigues.

Nova geometria

As obras começaram na primeira semana de março, a partir da escavação e implantação de caixas de captação de águas pluviais e da demarcação no cruzamento onde haverá nova geometria. A etapa seguinte é a implantação do canteiro central que funcionará como um redutor de velocidade para coordenar a passagem no cruzamento que recebe o fluxo de seis diferentes vias.

Também serão implantados aproximadamente 1.100 metros de novas calçadas, mais amplas e acessíveis para privilegiar os deslocamentos dos pedestres, novo paisagismo, além da requalificação do pavimento em cerca de 3.200 metros. Há previsão de implantação de um novo sistema de semáforos na região.

De acordo com o engenheiro da Smop fiscal da obra, Kayo Carvalho, a previsão é de que os serviços sejam concluídos ainda neste semetre. O andamento das obras depende das condições climáticas.

Rua Antônio de Grade

No mesmo bairro, há outro ponto com obras de correção do traçado das vias para diminuir os conflitos no trânsito.

As melhorias estão acontecendo, desde as primeiras semanas de janeiro, na confluência das ruas Antônio de Grade, João Tschannerl e João Carlos Pedrosa, onde está sendo implantada uma nova rotatória, além de nova rede de drenagem, melhorias na calçada e sinalização. Importante para a região, a Rua Antônio de Grade faz a ligação entre os bairros Vista Alegre e Pilarzinho e é rota de quatro linhas de ônibus.

As duas intervenções integram um lote de obras similares e planejadas pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba (Ippuc) para melhoria do sistema viário em toda a cidade. Na divisa entre os bairros Capão Raso e CIC está em andamento, com previsão de conclusão em abril, a reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz.

Em junho está previsto o início de obras de correção geométrica e regularização de calçadas na Izidoro Chanoski, também no Vista Alegre.