Hully Paiva/SMCS

As ruas próximas à região da Pedreira Paulo Leminski poderão apresentar lentidão nesta quarta-feira (25/1), por causa do show do grupo Backstreet Boys. Os bloqueios de trânsito devem começar a partir das 10h. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão estar na região para garantir a segurança na chegada do público.

A apresentação será às 20h30, mas a abertura dos portões acontece às 16h. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dez ônibus gratuitos, pagos pelos promotores do evento, para o transporte do público na volta do show.

O trânsito deve ficar mais lento nas vias de acesso à Pedreira pelos bairros São Lourenço, Abranches, Taboão, São Francisco e Pilarzinho.

O espetáculo faz parte da turnê DNA World Tour, a 11ª já realizada pelo grupo norte-americano, com mais de 150 shows na agenda. No Brasil, além da capital paranaense, o grupo ainda passa por São Paulo (27 e 28/1) e Belo Horizonte (29/1).

Confira os bloqueios

Os bloqueios serão feitos nas ruas Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas), João Gava (entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha), Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas) e João Enéas de Sá (entre a Nilo Peçanha e a João Gava).

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a residência no perímetro.