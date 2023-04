Mário Akira

O sábado, 22 de abril, do feriado de Tiradentes amanheceu com o céu limpo em Curitiba. As poucas nuvens no céu na região do Paraná, favoreceu para temperaturas mais baixas ao amanhecer. No entanto, as mínimas estivera mais altas na Capital em comparação às registradas nesta sexta-feira. A mínima ficou em 11,5C em Curitiba e à tarde a temperatura máxima deve chegar aos 20ºC, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Apesar disso, no sul do Estado, foram registrados os menores valores. Em General Carneiro os termômetros marcaram 6,5ºC e em São Mateus do Sul, 7,5ºC. Em mais outras 10 cidades do Estado as mínimas ficaram abaixo dos 10ºC. São elas:

Francisco Beltrão 8,8 ºC

Guarapuava 8,4 ºC

Pinhão 8,1 ºC

Clevelândia 9,9 ºC

Laranjeiras do Sul 9,8 ºC

Capanema 9,3 ºC

Palmas 9,5 ºC

Palotina 9,8 ºC

Toledo 9,9 ºC

Telêmaco Borba 9,5 ºC

Neste sábado, o tempo segue estável em boa parte do Estado. No entanto, a nebulosidade aumenta no leste paranaense, com chuvas fracas/garoas entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral já neste sábado.

Temperaturas máximas também devem seguir amenas em grande parte do Paraná. Em Londrina, a máxima deve ser de 25ºC.