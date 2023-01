Framklin de Freitas

O final de semana começa com longas filas nas rodovias que ligam Curitiba aos litorais do Paraná e Santa Catarina. Neste sábado, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER7PR), a fila de veículos na BR-277, entre a Capital e o Litoral do Estado é de 14 quilômetros.

Já no sentido Paranaguá-Curitiba, a fila é de dois quilômetros.



Na BR-376, segue a interdição parcial no trecho do Km 668, em Guaratuba, atingido por um deslizamento no final do ano. No sentido Santa Catarina, o fluxo está normalizado. No sentido Curitiba, a fila é de sete quilômetros.

Acompanhe abaixo em tempo real:

🛣️BR-373

KM: 164 – 171 (Região de Ponta Grossa)

CONDIÇÕES DA VIA: Tráfego fluindo normalmente.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Tempo parcialmente nublado 🌤️ #DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) January 7, 2023