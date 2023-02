(Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A instabilidade começa a aumentar sobre o Paraná de forma mais significativa, com pancadas de chuva isoladas em diversas regiões, mas sem raios associados até o início da tarde. Temperaturas também seguem em elevação, porém de forma mais lenta em função da presença de nebulosidade sobre o Estado.

Neste sábado, o ambiente atmosférico ainda é de instabilidade em boa parte do Paraná. Entre o leste (RMC/litoral), Campos Gerais, norte pioneiro e o noroeste paranaense pode chover a qualquer momento do dia, com chuvas que podem vir acompanhadas de alguns raios a partir da tarde. Entre o oeste e o sudoeste do Estado, as chuvas previstas devem ser de fraca intensidade, em sua grande maioria.

A partir deste domingo a chuva dá uma trégua na maioria das regiões do Paraná. Apenas ao longo da área de divisa com São Paulo, principalmente entre o Vale do Ribeira, Campos Gerais e o Norte Pioneiro, algumas chuvas ainda seguem sendo previstas. Nas demais regiões do Estado, a tendência é de um dia mais ensolarado e com expressiva amplitude térmica.