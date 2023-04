Marcelo Camargo/Agência Brasil

Neste sábado (15), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba promove o primeiro dia D de vacinação de 2023, das 9h às 17h, em dez unidades de saúde.



Fazem parte da ação as seguintes unidades: Monteiro Lobato, Aurora, Mãe Curitibana, Santa Amélia, Campo Alegre, Bairro Novo, Visitação, Pinheiros, Bacacheri, Iracema. Os endereços podem ser conferidos abaixo e estarão disponíveis também no site Imuniza Já Curitiba.



Serão oferecidas vacinas contra a gripe e aquelas do calendário de rotina. A vacina contra a Covid-19 também será oferecida no Dia D para todos os públicos já convocados.

O Dia D também acontece em todo o Paraná.