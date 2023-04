Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Há muita nebulosidade presente sobre o Paraná desde a manhã deste sábado (15), devido às altas taxas de umidade que se mantém sobre o Estado. Pancadas de chuvas também estão ocorrendo em alguns setores do interior paranaense e entre a RMC e o litoral, as chuvas são de fraca intensidade/garoas.

O domingo (16) pode ter chuvas em boa parte do Estado, em função do desenvolvimento de mais um sistema frontal sobre o Sul do Brasil. No interior do Estado o risco de tempestades é elevado, condição esta válida para qualquer hora do dia (principalmente no noroeste, oeste e sudoeste). Entre a RMC e as praias o sol aparece e esquenta um pouco mais em relação ao sábado (mais abafado).

A próxima semana começa chuvosa no Paraná.