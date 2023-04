Cido Marques

As comunidades polonesa e ucraniana de Curitiba fazem neste sábado (8/3), no Bosque do Papa e no Parque Tingui, respectivamente, a festividade da Benção dos Alimentos.

A tradição cristã é mantida pelos descendentes dos povos eslavos que, no Sábado de Aleluia, levam cestas com alimentos para serem benzidos e depois consumidos no domingo de Páscoa.

Poloneses

A Swieconka, como é denominada a Páscoa polonesa, começa às 14h, com a Banda Lyra Curitibana, o Coral Harmonia e a paraliturgia oficiada pelo padre Miroslaw Michalczewski. Depois da benção, haverá apresentações de grupos folclóricos. No local será aberta também uma exposição de pêssankas, os tradicionais ovos coloridos pintados à mão. A exposição reúne ovos pintados em diversas técnicas, épocas e regiões da Polônia, pertencentes ao acervo de Danuta Lisicki de Abreu.

Ucranianos

No Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, a benção dos alimentos será às 15h, mas a festividade começa mais cedo, a partir das 10h, com barracas de venda de artesanato. Os ucranianos recheiam suas cestas com alimentos como sal, pimenta, manteiga, queijo, mel, carne defumada, pães e os ovos pintados, que são dispostos em cestas de vime cobertas por toalhas bordadas.

Serviço: Festividades de Páscoa – Benção dos Alimentos

Data: sábado (8/4)

Locais e horários

Memorial da Imigração Ucraniana – Parque Tingui (R. Mba de Ferrante, s/nº – Parque Tingui), a partir das 10h

Memorial da Imigração Polonesa – Bosque do Papa (R. Mateus Leme, s/n – Centro Cívico), a partir das 14h