Em sua segunda edição, a Corrida Kids é realizada pelo Alto da XV Mall, em parceria com a Associação Amigos da Corrida. O evento, que no ano passado contou com 140 participantes, tem como objetivo incentivar a prática esportiva às crianças. A competição acontece no dia 18 de março, às 10h, no estacionamento do mall. Serão 8 categorias, com percursos de 20m a 600m, para crianças de 01 até 15 anos. Todos os participantes receberão medalha de participação.

Categorias e percursos:

Crianças de 0 a 1 ano (nascida 2022): 20m; Crianças de 2 a 3 anos (nascida 2021/2020): 50m; Crianças de 4 a 5 anos (nascida 2019/2018: 100m; Crianças de 6 a 7 anos (nascida 2017/2016): 200m; Crianças de 8 a 9 anos (nascida 2015/2014): 300m; Crianças de 10 a 11 anos (nascida 2013/2012): 400m; Crianças de 12 a 13 anos (nascida 2011/2010): 500m; Crianças de 14 a 15 anos (nascida 2009/2008): 600m.

Todos os participantes recebem medalhas e a entrega de troféus, que acontece logo após o fim da corrida, no Espaço de Eventos do mall, será aos 3 primeiros colocados de cada categoria. Além da cerimônia para premiar a criançada, haverá também atrações como camarim de pintura, sorteio, brindes e massagem para os mini atletas.

A massoterapeuta, Regiane Gaspar, conta que o sonho do seu filho, de 10 anos, é ser triatleta e a Corrida Kids é uma forma lúdica de treinar. “A primeira corrida foi espetacular porque estávamos em clima de Copa do Mundo, então será uma recordação pra vida. Estamos ansiosos para a 2° edição e espero que sempre tenham provas como essas no mall, pois além de ser um incentivo é um momento para passar com os filhos, fazer novos amigos e estar em família”, diz. Ela ainda comenta que a organização da 1ª Corrida Kids do Alto da XV Mall foi fantástica, desde o atendimento, a entrega dos kits, o cuidado no dia da prova e a premiação.

“A nossa primeira edição foi um grande sucesso e ficamos muito felizes com o resultado do evento: muita diversão, tempo de qualidade entre pais e filhos e momentos únicos para toda a família. A Corrida Kids se tornou um evento que é a cara do nosso público e que movimenta o empreendimento de maneira muito positiva, esperamos que a competição que vem aí traga ainda mais valor aos nossos clientes e visitantes”, afirma Thauane Neris, coordenadora de marketing do Shopping Alto da XV Mall.

A inscrição pode ser feita até o dia 16 de março, pelo valor de R$ 69 reais + taxas.

Serviço:

2ª Corrida Kids

Data: 18/03/23

Horário: 10h

Local: Estacionamento Alto da XV Mall

Endereço: Rua Camões, 601, Curitiba, PR

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/2%C2%AA+Corrida+kids+-+shopping+alto+da+xv+mall-35528