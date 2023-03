Levy Ferreira/SMCS

Que tal aproveitar este fim de semana e ir até o Parque Barigui para encontrar um novo amigo? Neste sábado (25/3), das 10h às 16h, acontece o evento de adoção Amigo Bicho, da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

A primeira edição do ano é comemorativa aos 330 anos da capital e tem patrocínio da Clínica Veterinária Clinicão.

Estarão à espera de novas famílias 33 cães, todos castrados e vacinados. São animais que estão sob responsabilidade de protetores cadastrados junto à Rede de Proteção ou vindos do Centro de Referência de Animais em Risco, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, atendidos pela ambulância de resgate animal.

“Todos são castrados e vacinados, prontos para serem levados para casa. Quem quiser fazer a adoção, vai precisar apresentar documentos e comprovante de residência, além de assinar um termo de guarda responsável”, explica a chefe da Rede de Proteção Animal, Sueli Sasaoka.

Encontro de adotados

O primeiro Amigo Bicho do ano vai reunir os cães egressos do Crar e suas novas famílias. O Encontro de Adotados vai celebrar a atitude e estimular os novos adotantes. Está confirmada também a presença do Fifo e do Folheco, integrantes da Família Folhas; e a microchipagem gratuita de pets de moradores de Curitiba.

A Clinicão fornece estrutura para o evento e fez a doação de meia tonelada de ração para o Banco de Ração da Prefeitura de Curitiba.

Microchipagem gratuita

Quem for ao Barigui também vai poder colocar o chip de identificação em seu bichinho de estimação gratuitamente. Os veterinários da Rede de Proteção farão a implantação na hora, mediante cadastro prévio no site. Haverá 330 microchips para implantação.

Com o cadastramento e dispositivo, o animal fica mais seguro e pode ser facilmente localizado em locais que tenham leitores de microchip, em caso de perda. Saiba mais sobre a microchipagem.

Serviço: evento de Adoção Amigo Bicho

Data: 25/3 (sábado)

Hora: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Burle Marx s/n, Santo Inácio).