: José Fernando Ogura/SMCS

As atividades do projeto Comunidade no Jardim Botânico retornam neste sábado (4/2), a partir das 9h, com uma Oficina de Ilustração Botânica ministrada pelos integrantes do Centro de Ilustração Botânica do Paraná (CIBP). Os interessados em participar podem fazer a inscrição gratuitamente pelo e-mail eajardimbotanico@curitiba.pr.gov.br. Os primeiros 20 inscritos receberão a confirmação de participação.

A programação acontece na Sala das Araucárias, ao lado da sala de exposições, com acesso pela passarela. Depois da oficina, os participantes podem conhecer o espaço do Centro de Ilustração Botânica, que fica na Galeria das Quatro Estações, atrás da estufa.

Para a chefe da Educação Ambiental do Jardim Botânico e responsável pelo projeto, Tânia Gonçalves, o tema deve agradar aos participantes. “O Comunidade no Jardim Botânico é uma iniciativa para conhecer e se aproximar dos frequentadores. Sabemos que assim temos grandes aliados na preservação e na difusão do conhecimento sobre as plantas”, conta.

O Centro

Associação de artistas que desde 1995 se dedicam à Arte Botânica, o Centro de Ilustração Botânica busca contribuir para o registro da flora brasileira e continuidade da obra de Margaret Mee. Instituído no ano 2000, é uma entidade de caráter sociocultural e educativo.

Serviço

Oficina de Ilustração Botânica

Data: 4/2 (sábado)

Horário: 9h

Local: Sala das Araucárias (sala de educação ambiental). Entrada pela passarela

Inscrição gratuita pelo e-mail eajardimbotanico@curitiba.pr.gov.br. Os primeiros 20 inscritos receberão a confirmação de participação.