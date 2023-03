Luiz Costa/SMCS

As Ruas da Cidadania de Curitiba são locais onde a população tem a disposição – e perto de casa – os serviços públicos ofertados pela Prefeitura. Uma medida de descentralização que dá certo desde 1995, na primeira gestão de Rafael Greca como prefeito de Curitiba.

O 29 de março, dia dos 330 anos de Curitiba, será também a data do aniversário de 28 anos da Rua da Cidadania Boqueirão/Carmo, inaugurada por Greca.

Das dez regionais de Curitiba, nove têm as Ruas da Cidadania como endereços de serviços. Na Regional CIC, única a ter os serviços descentralizados funcionando em espaço alugado, as obras da Rua da Cidadania já estão em andamento na Vila Nossa Senhora da Luz, o endereço do primeiro conjunto habitacional da cidade.

“As Ruas da Cidadania são endereços da Prefeitura próximos dos cidadãos e que fortalecem os centros de bairro. São pontos de referência com a oferta de acesso ao transporte e aos serviços públicos que facilitam a vida dos curitibanos”, destaca o secretário do Governo Municipal e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.

O funcionamento das Ruas da Cidadania e a coordenação das Administrações Regionais, são orientados pela Secretaria do Governo Municipal (SGM).

Agendamento prévio

Nas Ruas da Cidadania há alguns serviços com atendimento presencial que necessitam de agendamento prévio pela internet, como os Espaços Empreendedor, as agências da Cohab, o Sistema Nacional de Emprego (Sine), os postos de atendimento da Urbs e os Núcleos Regionais da Secretaria Municipal do Urbanismo. Clique aqui para agendar o atendimento antes de seguir à Rua da Cidadania.

Também é necessário ter o cadastro aprovado junto à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar para compras nos Armazéns da Família, onde é possível adquirir alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal a preços em média 30% mais baixos que nos demais mercados. Nos Sacolões da Família, que ofertam frutas e hortaliças de boa qualidade a preço único e mais baixo que no varejo, não é preciso cadastro.

Os postos da Urbs nas Ruas da Cidadania, com exceção da Regional CIC que atualmente não possui este atendimento, funcionam de segunda a sexta das 12h30 às 18h30 para todos os serviços relacionados ao cartão-transporte. É necessário agendar o atendimento pelo site da Urbs no link.

Presenciais

As Administrações regionais atendem presencialmente sem agendamento, recebendo pedidos e demandas encaminhadas diretamente pela população, em especial referentes à zeladoria urbana. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Tributos

Os serviços referentes a ISS e IPTU também podem ser solicitados presencialmente nos núcleos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão das Ruas da Cidadania, sem a necessidade de agendamento via internet.

Os núcleos regionais da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento nas Ruas da Cidadania atendem o público sem necessidade de agendamento, das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Na sede da Prefeitura, no Centro Civico, os serviços referentes a tributos municipais podem ser acessados com ou sem agendamento, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h.

Sacolões da Família

Os Sacolões da Família oferecem frutas e hortaliças de boa qualidade, com preço mais baixo que o do varejo tradicional, em 11 pontos de vendas no Centro e nos bairros de Curitiba. Os Sacolões estão localizados em pontos estratégicos da cidade e o endereço e horário de funcionamento de cada um dos pontos você encontra aqui.

Armazéns da Família

O Armazém da Família é um projeto de Segurança Alimentar da Prefeitura que oferece produtos com preços abaixo do mercado para famílias com renda mensal bruta de até 5 salários mínimos cadastradas no programa. Os Armazéns funcionam em 35 unidades. As informações, locais, horários de funcionamento, bem como o cadastro para o programa, podem ser acessados no portal da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional ou pelo aplicativo Curitiba App.

Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

A Fundação de Ação Social (FAS) atende nos dez núcleos regionais instalados nas Ruas da Cidadania, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Cada núcleo faz a gestão territorial de todos os serviços prestados pelas políticas de Assistência Social e Trabalho, Emprego e Renda, bem como dos equipamentos sociais que executam os serviços, como Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Liceus de Ofício, Agências do SINE, entre outros, inclusive os serviços realizados por instituições parceiras.

Atendimento Social e Cadastro Único

O acesso de pessoas em vulnerabilidade social ao atendimento técnico, subsídio alimentar, pedido de doação de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, inclusão em programas sociais do governo federal, estadual e municipal, como o Programa Bolsa Família, Aprendiz, Primeiro Emprego, 1º Empregotech, inscrição/atualização do Cadastro Único, podem ser solicitados nos 39 Cras existentes em Curitiba.

Nos Cras situados nas Ruas da Cidadania, o horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, com exceção das Ruas da Cidadania Boqueirão, Santa Felicidade e Pinheirinho, que atendem das 8h às 18h.

Os interessados podem procurar diretamente o atendimento presencial nos locais, mas recomenda-se o agendamento prévio pelos telefones dos Cras, que podem ser conferidos aqui.

Liceus de Ofícios

Curitiba tem, atualmente, dez Liceus de Ofícios funcionando em todas as Ruas da Cidadania e outros três espaços do gênero nos Liceus Cândido Portinari (CIC), Uberaba (Cajuru) e Santa Rita (Tatuquara). Em breve, será inaugurado o Liceu Casa Culpi, em Santa Felicidade. Nesses espaços são ofertados cursos profissionalizantes gratuitos para a população, sendo atendidos desde jovens a partir dos 14 anos, até adultos e idosos, prioritariamente àqueles em situação de vulnerabilidade e risco social. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta–feira.

Conselhos Tutelares

Responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, os Conselhos Tutelares têm atendimento presencial nas Ruas da Cidadania da Regional Boa Vista, Boqueirão, Portão e Santa Felicidade. Nas outras regionais, o atendimento acontece em outros espaços próprios. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h em todas as unidades do Conselho Tutelar, com os endereços e telefones disponíveis aqui.

Sine

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) possui 11 agências municipais – em todas as Ruas da Cidadania e na Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – para atendimento à população em busca de vagas de emprego, cadastro de currículo e ou seguro-desemprego.

O horário de atendimento é feito com agendamento prévio e acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. O agendamento pode ser feito presencialmente ou pela Agenda Online e pelo aplicativo Sine Fácil, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo.

Espaço Empreendedor

A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação oferta serviços gratuitos para o Microempreendedor Individual (MEI) nos Espaços Empreendedor. Nestes espaços é possível obter todas as orientações sobre como formalizar seu negócio, buscar a capacitação para gerir seu empreendimento e ainda conta com assessoria e consultoria empresarial.

Entre os serviços prestados, estão o suporte para formalização do MEI, atualização de dados, encerramento do MEI, consulta prévia de localização, cadastro de fornecedores em Curitiba, emissão de boletos DAS, apoio na declaração anual DASN, parcelamento do Simples Nacional, impressão do Certificado Mei, informações sobre emissão de notas fiscais e certidões negativas e consultoria empresarial.

Os atendimentos presenciais são feitos com agendamento online, que pode ser feito pelo Curitiba App ou pela Agenda Online. Os nove Espaços Empreendedor de Curitiba atendem das das 8h às 12h e 13h às 17h. Confira os endereços aqui.

Educação

A gestão da rede municipal de ensino é feita coordenada de forma regional pelos núcleos regionais de educação, que prestam atendimento nas ruas da cidadania, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira. Consulte telefones e endereços aqui.

Esporte e Lazer

Os núcleos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude nas Ruas da Cidadania funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com atendimento presencial da população e atendendo pedidos de informação, com dicas e orientações sobre atividades físicas. Confira os locais e endereços aqui.

Urbanismo

Grande parte dos serviços da Secretaria Municipal do Urbanismo foram automatizados e estão disponíveis pela internet, (clique aqui). Ainda assim, os Núcleos de Urbanismo nas administrações regionais atendem preferencialmente por meio remoto solicitado por e-mail (confira endereços eletrônicos), com o atendimento presencial devendo ser agendado previamente no link.

Cohab

As agências de atendimento da Companhia de Habitação Popular de Curitiba localizadas nas Ruas da Cidadania funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, sendo necessário fazer o agendamento prévio pelo Alô Cohab nos telefones 0800-0413233 e 41.3221-8133.

A Rua da Cidadania de Santa Felicidade atualmente não tem atendimento da Cohab, mas os interessados podem solicitar os serviços em outras Ruas da Cidadania.

Sanepar

O atendimento nas centrais de relacionamento das Ruas da Cidadania, com exceção da CIC, não necessita de agendamento prévio e acontece por ordem de chegada em cada local. Os endereços e telefones podem ser consultados aqui.

Copel

O atendimento é realizado nas Ruas da Cidadania Bairro Novo, Boa Vista, Cajuru, Fazendinha e Santa Felicidade das 8h às 12h e das 13h às 17h, e na Smart Copel (Rua Gustavo Schier, 50 – Novo Mundo), das 8h às 16h. Não é necessário agendamento e os endereços e telefones podem ser conferidos aqui.

Instituto de Identificação do Paraná (IIPR)

Os atendimentos no Instituto de Identificação do Paraná são feitos nas Ruas da Cidadania de Curitiba. Na Regional Matriz o atendimento acontece na sede própria do Instituto, na Rua Pedro Ivo, 386 – Centro. É obrigatório o agendamento prévio pelo site oficial para escolher o horário, o local e confirmar o endereço do posto que deseja ser atendido. O atendimento é prioritário para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos e pessoas com deficiência, que não precisam agendar atendimento.