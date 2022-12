Em quatro anos, Paraná modernizou frotas e levou atendimento do Samu para todo o Estado –

Com quase 18 anos de operação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem sua cobertura disponível em todos os 399 municípios do território paranaense.



“Em 2019, o Samu contemplava uma cobertura de 68%, num crescimento gradativo de 4,8% ao ano. Com as orientações do governador Ratinho Junior, elevamos esse crescimento para 10,6%, o que nos permitiu levar sua cobertura para todo o Paraná”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Criado em 2014, o Samu atendia, inicialmente, apenas os municípios de Curitiba e São José dos Pinhais. Hoje, o serviço conta com 12 centrais de Regulação de Urgência, que mobilizam 186 ambulâncias de suporte básico e outras 57 de suporte avançado.



Ainda, cinco helicópteros e um avião para atendimento e remoção em locais de difícil acesso.