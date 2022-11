Rodrigo Felix Leal/AEN

A Sanepar informa que, na segunda-feira (14), véspera do feriado de Proclamação da República, irá abrir as Centrais de Relacionamento em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, das 9h às 15h.

Nas outras regiões do Estado, o atendimento ao cliente será feito pelo telefone 0800 200 0115, durante 24 horas por dia.

A abertura das centrais no Litoral visa, principalmente, o atendimento a proprietários de imóveis que moram em outras regiões possam regularizar débitos atrasados ou solicitar outros serviços.

Até 31 de dezembro, pode ser feita a adesão ao Programa de Recuperação de Crédito do Cliente Particular (Reclip), com parcelamento de débitos em até 60 vezes. Mais informações no site: https://site.sanepar.com.br/clientes/reclip

Os endereços das Centrais de Relacionamento no Litoral são:

Matinhos – Rua da Fonte, 264 – Centro (ao lado da Caixa Econômica)

Guaratuba – Av. Sete de Setembro, 19

Pontal do Paraná – Rodovia PR 412, 6330 – Ipanema (ao lado do Ipamat)