Sede Sanepar em Curitiba – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Sanepar já efetivou a contratação, em caráter emergencial, do serviço de leitura de consumo para atender a Região Metropolitana de Curitiba. Desde 20 de março, o serviço está sendo regularizado progressivamente. A Companhia tranquiliza todos os clientes e assegura que qualquer inconsistência na fatura será avaliada e, quando for o caso, corrigida.

“A Sanepar não está efetuando corte no fornecimento de água neste momento e, portanto, há possibilidade de analisar as contas dos clientes que ainda tiverem dúvidas. Lembrando que a Companhia não faz corte nas ligações de água desde janeiro de 2020. E, em hipótese alguma, a Sanepar irá fazer cobrança indevida”, garante o diretor-presidente da empresa, Claudio Stabile.

DÉBITO AUTOMÁTICO – No caso de contas em débito automático, o cliente pode suspender o débito no banco e procurar a Sanepar para análise. Nas situações em que a conta já foi paga e for constatada cobrança a mais, a Sanepar faz a devolução ou como crédito em conta-corrente ou como crédito futuro na conta de água, conforme a preferência do cliente.

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da Sanepar.

Serviços 24 horas por dia:

Whatsapp (41) 99544-0115

Telefone 0800 200 0115

Email curitibarmc@sanepar.com.br

Site www.sanepar.com.br (autoatendimento)

Presencialmente, nas Centrais de Relacionamento. Confira os endereços e horários AQUI.

PARCELAMENTO DE DÉBITO – A adesão ao Reclip (Programa de Recuperação de Crédito do Cliente Particular) pode ser feita até 31 de julho.