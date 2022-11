Divulgação/AEN – Litoral do Paraná

A Sanepar começa nesta semana a instalar geradores de energia elétrica nos sistemas do Litoral, como parte da preparação para a temporada de verão.



Serão 33 equipamentos em pontos estratégicos de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná que irão assegurar o funcionamento das unidades de produção e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto, em caso de queda no fornecimento de energia.



Durante a temporada, também serão ativados seis reservatórios modulares (contêineres) com elevatórias de bombeamento e capacidade de 70 mil litros de água cada, distribuídos estrategicamente em pontos mais distantes da rede em Matinhos e Pontal do Paraná.



Essas unidades vão se somar aos 17 reservatórios fixos das duas cidades, ampliando para 23,2 milhões de litros a reservação durante a temporada.



Haverá ainda 15 caminhões-pipa que irão levar água tratada aos contêineres e injetar água diretamente na rede de distribuição nas regiões mais críticas. Se necessário, os caminhões-pipa serão acionados para atender desabastecimentos relatados por clientes e registrados no telefone 0800 200 0115.



A Companhia faz o monitoramento dos níveis dos reservatórios em tempo real, pelo Centro de Controle Operacional, em todo o sistema do Litoral, podendo utilizar esse reforço.



Essa estrutura temporária visa atender com abastecimento regular moradores e veranistas nos meses de alta temporada e, principalmente, nas festas de fim de ano, quando o consumo diário de água passa dos 32 milhões de litros para cerca de 82 milhões de litros.



A temporada oficial no Litoral começa no final de dezembro e se estende o Carnaval de 2023. Neste ano o veranista encontrará novidades no Lirtoral, a principal a engorda da orla de Matinhos, em uma extensão de mais de 6 quilômetros. Boa parte do projeto já está concluído, ams algumas obras seguem nas próximas semanas.