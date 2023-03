Sanepar lança edital de seleção de proposta para tratamento de lodo de estação de água. (André Thiago/Sanepar)

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lançou nesta segunda-feira (20) um edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para selecionar propostas de implantação, operação e manutenção de Estação de Tratamento de Lodo (ETL) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu, em Curitiba. Todas as informações sobre este chamamento público estão publicadas neste site.

A ETA Iguaçu é a mais antiga e a maior estação de tratamento da Companhia, com capacidade de 3.200 litros de água por segundo, sendo estimada a geração de 9,5 toneladas diárias de lodo (massa seca). As propostas devem contemplar soluções técnicas, econômicas e ambientais para todo o processo de tratamento de lodo, indicando obras e investimentos necessários, operação e manutenção do sistema, redução da umidade, transporte e destinação ou aproveitamento do resíduo.

Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas, que têm prazo de 45 dias para o credenciamento. Nas etapas seguintes, a Sanepar divulgará o resultado dos que estiverem aptos a concorrer. Também está prevista uma reunião virtual, por videoconferência, com todas as empresas e pessoas cadastradas oficialmente no processo. Nesta reunião, a Sanepar apresentará o escopo do PMI de forma mais detalhada, e a sua expectativa com este chamamento público.

Em seguida, após um período de questionamentos, os concorrentes terão o prazo de 90 dias para entregar os cadernos com as soluções técnicas e Plano de Negócios para o Sistema de Tratamento de Lodo da ETA Iguaçu. As propostas serão avaliadas por uma comissão multidisciplinar das áreas de operação, investimento, financeira, administrativa e de meio ambiente da Companhia, que irá considerar critérios de experiência prévia, abrangência da proposta, eficiência do sistema, viabilidade econômica e aspectos ambientais.

VISITA VIRTUAL – Na elaboração da proposta, os concorrentes podem considerar o aproveitamento de todas as instalações existentes na planta atual da Estação de Tratamento de Lodo. Os credenciados poderão visitar virtualmente as instalações de toda a região da ETL que foi objeto de modelagem BIM (Modelagem de Informação da Construção, em português), com captura de imagens por drones e scanner3D. As áreas destinadas para as obras e ampliações estarão delimitadas nos elementos técnicos.

CONTRATAÇÃO – A partir do projeto selecionado, a Sanepar poderá abrir processo licitatório de empresa para executar a proposta, o que inclui a operação e a manutenção de toda a fase sólida da ETA, a partir da descarga de lodo dos filtros e decantadores. O autor do projeto selecionado será remunerado pela empresa que irá executá-lo. A modalidade PMI permite ainda que o próprio autor do projeto selecionado participe, direta ou indiretamente, do processo licitatório de contratação da execução.

COMPANHIA – A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que completou 60 anos em janeiro deste ano, está entre as principais empresas do setor no país. Atende 345 municípios do Paraná, além de Porto União, em Santa Catarina. O índice de atendimento com água potável é de 100% da população urbana. Quase 80% da população tem acesso à rede coletora de esgoto, que é 100% tratado.

Além de ter indicadores acima da média nacional, a Sanepar destaca-se por sua política de valorização da inovação na busca por soluções mais competitivas que tragam resultados significativos na ampliação e melhoria do atendimento, contribuindo com a saúde da população. A inovação é utilizada pela Sanepar como ferramenta de promoção de sustentabilidade, competitividade e garantia da eficiência de processos.