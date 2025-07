(Foto: Thays Poletto/Sanepar)

Famílias com contas de água atrasadas agora podem regularizar a situação sem sair de casa e evitar a suspensão do fornecimento. A Sanepar começou a oferecer um serviço que permite o pagamento de débitos vencidos há mais de 48 dias diretamente no imóvel, com uso de cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado.

A medida, que começou a ser testada em junho na Região Metropolitana de Curitiba, será estendida a todo o Paraná até o fim de 2025.

Pagamento no ato evita corte imediato de água

A iniciativa é uma forma de evitar que o fornecimento de água seja interrompido por atraso no pagamento. O novo modelo permite que o próprio agente de corte da Sanepar, antes de executar o serviço, ofereça ao morador a possibilidade de quitar os débitos com máquina de cartão. Se o pagamento for feito na hora, o corte é cancelado automaticamente, sem necessidade de religação posterior.

Antes, o cliente precisava ir até uma central de atendimento, pagar a conta e depois pedir a religação da água. Agora, ele resolve tudo na porta de casa, de forma mais prática e com a opção de parcelamento no cartão

Onde funciona

A funcionalidade foi testada em Piraquara e Quatro Barras durante o mês de junho. A partir desta terça-feira (1º), o recurso também estará disponível em Campina Grande do Sul, Colombo e Pinhais. Ao longo de julho, o atendimento chegará ainda a moradores de Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Itaperuçu e Curitiba, além das cidades que participaram do projeto-piloto.

Como funciona o serviço de pagamento em casa

Agentes devidamente identificados irão até os imóveis com débitos vencidos há mais de 48 dias. Eles fazem a abordagem e apresentam ao responsável a opção de quitar as faturas pendentes no momento, com total segurança. O pagamento pode ser realizado com cartão de crédito em até 12 vezes, ou no débito, de forma imediata.

O consumidor visualiza na tela da maquininha todas as condições de parcelamento, taxas aplicadas e o valor total antes de confirmar a operação. Após o pagamento, um comprovante completo é emitido com os dados da transação e das contas quitadas. A autenticação é feita com tecnologia segura, usando token.

Os juros e multas por atraso continuam sendo aplicados, mas são lançados em uma fatura futura. Ou seja, o cliente não precisa pagar encargos adicionais no momento do pagamento em casa.

Agentes identificados e canal de verificação

Os funcionários responsáveis por esse serviço são agentes da SCS (Sociedade Civil de Saneamento), empresa contratada pela Sanepar, e estarão uniformizados e com identificação visível. Eles vão seguir um roteiro diário e só visitarão imóveis com faturas pendentes.

O cliente pode verificar as informações da sua conta usando o aplicativo Sanepar Mobile ou o WhatsApp oficial da companhia: (41) 99544-0115. Em caso de dúvida ou para confirmar a identidade do agente, também é possível ligar para o 0800 200 0115.