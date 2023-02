(Foto: Divulgação)

A festa mais popular do Brasil está chegando e o Santa Mônica Clube de Campo está preparando um grande evento para os foliões se divertirem. Para a alegria dos paranaenses, o maior Carnaval de Clubes de Curitiba e Região está de volta, após o período de pandemia.

O Carnaval Moniquense, que será realizado nos dias 19 e 21 de fevereiro, das 16h às 23h, no Salão Social, é a festa mais badalada do gênero da capital e que reúne em média o público de 5 mil pessoas, por data.

As Matinês do Clube desde a década de 60, acontecem em clima bem familiar, seguro e são voltadas para todas as idades, agradando desde os bebês até os vovôs. E o repertório musical do Baile do Clube retrata bem o mix cultural que é o Carnaval do Brasil.

A animação musical ficará a cargo de Juninho Baulhout e Banda, além de DJ, que trarão as famosas marchinhas de Carnaval, Samba de Enredo, Frevo, Axé e muitos outros ritmos que representam os festejos de todas as regiões do País.

Desfile de Fantasias Infantil

O desfile abrirá a programação do Carnaval Moniquense, no dia 19, às 15h, no Salão Social. As inscrições para as crianças de 1 a 12 anos serão gratuitas e realizadas no dia e local, das 14h às 14h45.

Programação Musical

Das 16h às 17h: Banda com Bailinho Infantil – Marchinhas e Músicas Infantis

Das 17h15 às 20h: Banda com Carnaval Tradicional – Marchinhas, Axé e Sambas de Enredo

Das 20h às 21h: DJ com Funk, Pop e Eletrônica

Das 21h15 às 23h: Banda com Carnaval Mix Livre – Marchinhas, Pop, Pisadinha, Sertanejo e Pagode

Ingressos

Associados: entrada franca

Convidados e associados de Clubes Coirmãos (de 13 a 59 anos): R$ 45

Os ingressos estão à venda no site https://servicos.santamonica.rec.br/, no App Santa Mônica, na Secretaria do Clube e, nos dias, na hora do evento.

Serviço

Evento: Carnaval 2023 do Santa Mônica Clube de Campo

Datas: 19 e 21 de fevereiro

Horário: das 16h às 23h

Local: Salão social

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, Km 6, 5000 – Mauá, Colombo – PR

Mais informações: 3675-4294