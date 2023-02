Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Santuário Santa Rita de Cássia [rua Padre Dehon, 728, Hauer, Curitiba-PR] inaugura nesta Quarta-Feira de Cinzas (22/02) um novo monumento em honra à padroeira. A ação integra o projeto de revitalização do templo e coincide com o Dia Devocional da Santa das Causas Impossíveis.

Com o nome de Santa Rita na Pedra da Oração, a escultura ficará instalada no jardim Roccaporena, área externa do santuário. A imagem é toda branca, feita em cimento e tem quase um metro de altura.

O cenário remete à Pedra da Oração, localizada na cidade de Cássia, na Itália, onde viveu Santa Rita. A pedra original fica no alto de uma colina no povoado de Roccaporena, lugar em que Santa Rita, ainda leiga – antes de entrar para o Convento das Monjas Agostinianas -, habitualmente subia para fazer suas orações. Após sua canonização, o local foi transformado em capela.

História

A história de Santa Rita na Pedra da Oração se passa no momento em que Rita foi conduzida até esta pedra pelos seus três santos protetores: Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista. Ela teria seguido os três até o local onde já costumava rezar e, na sequência, teria sido conduzida, milagrosamente, até o interior do Mosteiro de Santa Maria Madalena; ao qual desejava ingressar.

O pároco-reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Hauer de Curitiba, Maicon Frasson (SCJ), conta que o ingresso de Santa Rita na Ordem já havia sido negado pelas freiras pelo fato de a mesma ser viúva, pelo histórico do marido assassinado e dos filhos rebeldes. “Os três santos então teriam conduzido Rita até o interior do convento; mas isso não era possível uma vez que todas as portas estavam fechadas. Isso surpreendeu as irmãs Agostinianas que reconheceram o fato como um milagre, aceitando então o ingresso de Santa Rita no convento”, relata.

Segundo o pároco, o espaço Santa Rita na Pedra da Oração será mais um lugar de devoção à Santa das Causas Impossíveis, na capital paranaense. “Os fiéis podem e devem fazer suas orações também neste local tendo como exemplo a história de Santa Rita que buscava, incansavelmente, a espiritualidade e a vida de oração. Foi por meio das preces que Santa Rita encontrou a realização do impossível em sua vida”, complementa o pároco.

Padre Maicon observa que a revitalização da Praça Roccaporena também é uma forma de agradecer aos devotos paranaenses e de todo o Brasil que contribuíram com a campanha “Um novo véu para Santa Rita”, cujo objetivo foi a troca do telhado do Santuário, em 2022. “As doações foram fundamentais e alcançamos 80% do valor necessário para a obra”, destaca o sacerdote.

Devoção das rosas e terço de Santa Rita

Embora seja Quarta-Feira de Cinzas, o dia 22 de março também é um convite para que os fiéis tragam rosas para a padroeira e participem do terço de Santa Rita, oração que passa a ser incluída nas celebrações do dia 22 de cada mês e também às quintas-feiras, dia dedicado à Santa Rita em forma de novena perpétua. “Rezaremos o terço de Santa Rita 30 minutos antes de cada celebração e, neste dia 22, em particular, também teremos a distribuição das cinzas conforme nosso calendário litúrgico”, complementa o sacerdote.

Serviço:

O que: Inauguração da escultura de Santa Rita na Pedra da Oração

Onde: Santuário de Santa Rita de Cássia [rua Padre Dehon, 728, bairro Hauer em Curitiba]

Quando: Nesta Quarta-Feira de Cinzas (22/02) às 19h

Horários de Missas neste dia 22/02: Missa com novena e distribuição de cinzas às 9h, 14h, 16h e 19h. A bênção da imagem será realizada na celebração das 19h. 30 minutos antes de cada celebração será rezado o terço de Santa Rita.

Novena perpétua de Santa Rita: toda quinta-feira, às 9h, 16 e 19h (missa com novena). 30 minutos antes de cada celebração será rezado o terço de Santa Rita.

*A partir de 22/03 – Dia devocional: 7h, 9h, 16h e 19h (missa com novena); às 12h e às 14h (celebração da palavra com novena)

Informações paroquiais: (41) 9 8778-1840 (terça-feira a sábado, em horário comercial)