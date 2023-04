Secretário alerta que Covid ainda circula no Estado (Roberto Dziura Jr/AEN)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)do Paraná alerta para a baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 no Paraná. Segundo os dados, dentre os mais de 3,4 milhões de paranaenses elegíveis para receberem a dose, apenas 19% se vacinaram até ontem. A meta é atingir pelo menos 90% desse público.



Ao todo, 659.717 vacinas foram aplicadas, pouco mais de 43% dentre as 1,5 milhão de doses enviadas aos municípios. O Estado possui, ainda, 156 mil doses armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, e deve receber novas remessas do Ministério da Saúde nos próximos dias.



“Precisamos relembrar que a pandemia da Covid-19 não acabou totalmente e que devemos continuar vacinando para manter a proteção contra as cepas do vírus Sars-CoV-2. Por isso, pedimos para que a população procure uma sala de vacina mais próxima da sua residência e faça a imunização”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Boletim semanal

O boletim semanal da Sesa divulgado ontem confirmou mais 2.097 casos e 53 mortos em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados desde o início da pandemia mostram que o Paraná acumula agora 2.9121.567 casos e 46.004 óbitos devido à doença.



A tendência no Estado ainda é de queda nas confirmações. A média móvel de novos casos em sete dias ficou 151, 29,2% a menos que duas semanas atrás.

A média móvel de mortes também acompanha a queda, e caiu 75% em relação ao período anterior.